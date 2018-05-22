إغلاق محلات تجارية ومنشآت مخالفة لوسائل السلامة بوادي الدواسر

عادل الحربي(صدى):

تمكن الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، من إغلاق عددًا من المنشآت المخالفة بالمحافظة.

وأوضح ” الدفاع المدني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المنشآت التي تم إغلاقها تتمثل في: عددًا من المحلات التجارية والشقق المفروشة والاستراحات والمشاغل والمحطات.

وأشار مدني وادي الدواسر إلى أن الإغلاق جاء لعدم تنفيذ تلك المنشآت لوسائل السلامة، لافتًا إلى إنه تم إحالة البعض الأخر للجنة المخالفات.