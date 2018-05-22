على هامش كأس العالم: قناة روسية تختار الهلال والعابد كرموز رياضية سعودية
في معرض حديثها عن البلدان المشاركه في مونديال روسيا، ذكرت قناة روسيه ان المنتخب السعودي الذي يلعب مباراة الافتتاح مع المنتخب الروسي في المجموعة الاولى يمثل اقوى المنتخبات الاسيويه ، وعرجت بحديثها عن المملكة العربية السعوديه التي يحكمها الملك سلمان وعاصمتها الرياض بتعداد سكاني يبلغ 32 مليون نسمة.
و قبل إنطلاق كأس العالم في روسيا حرصت القناة على استعراض اهم الانديه في الدول المشاركة ، وعن السعودية اختار معدي البرنامج نادي الهلال كاشهر الانديه المحلية، في حين جاء الدولي نواف العابد كافضل لاعب سعودي بحسب القناة الروسية.
احمد[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 54 دقيقة
ناس فاهمه
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1398 ] نشر منذ 7 دقائق
فيه ناس راح ينجلطوا الله يعينهم ههههههههههه
اتوقع الطخيم ومن هم على شاكليته لو يشوفوا هالخبر بيطلبوا لهم الاسعاف ههههههههههههههههههه