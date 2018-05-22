على هامش كأس العالم: قناة روسية تختار الهلال والعابد كرموز رياضية سعودية

خالد البر(صدى):

في معرض حديثها عن البلدان المشاركه في مونديال روسيا، ذكرت قناة روسيه ان المنتخب السعودي الذي يلعب مباراة الافتتاح مع المنتخب الروسي في المجموعة الاولى يمثل اقوى المنتخبات الاسيويه ، وعرجت بحديثها عن المملكة العربية السعوديه التي يحكمها الملك سلمان وعاصمتها الرياض بتعداد سكاني يبلغ 32 مليون نسمة.

و ‏قبل إنطلاق كأس العالم في روسيا حرصت القناة على استعراض اهم الانديه في الدول المشاركة ، وعن السعودية اختار معدي البرنامج نادي الهلال‬⁩ كاشهر الانديه المحلية، في حين جاء الدولي نواف العابد كافضل لاعب سعودي بحسب القناة الروسية.