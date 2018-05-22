بالفيديو.. حديث ودي بين الأمير فيصل ورجل الأمن ” الصبحي “

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وهو يتحدث بشكلٍ ودي مع ” حسام الصبحي ” أحد رجال الأمن الذين أصيبوا في الحادث الإرهابي الذي استهدف المسجد النبوي الشريف قبل سنتين.

ومن الجدير بالذكر، إنه جاء ذلك خلال لقاء أمير المدينة، مساء أمس الاثنين، بالمسجد النبوي الشريف؛ حيث كان يرافقه نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، وذلك في لمسة وفاء مع مصابي الحادث الإرهابي الذي استهدف ‎المسجد النبوي.