أحد أقارب ميغان ماركل يثير ضجة عقب حمله لسكين في حفل زفافها الملكي

لندن(صدى):

أثار ابن شقيق ميغان ماركل ضجة بين رجال الشرطة في لندن عقب محاولته دخول نادي للأحتفال بحفل الزفاف الملكي لعمته من الأمير هاري ، وهو يحمل سكين .

وقالت الشرطة اللندنية في بيان إعلامي ، إنه جرى استدعاؤها لناد في منطقة كينجستون-أون-تيمز في الساعات الأولى من صباح الأحد بعدما ” أعلن رجل صراحة أنه يحمل سكينا خلال سعيه لدخول النادي “ .

وأكدت الشرطة ، أن شابين في العشرينيات يقومان بزيارة لبريطانيا تلقيا تحذيرا بشأن تصرفاتهما لكن لم يجر احتجازهما.

وحددت وسائل إعلام بريطانية أحدهما بأنه تيلر دولي (25 عاما) ابن أخي ميغان غير الشقيق توماس ماركل ، فيما رفضت الشرطة البريطانية تأكيد هوية الرجلين ، حيث أنه تم إغلاق التحقيق والاكتفاء بتوجيه تحذير لهما .