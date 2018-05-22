” العمل ” عن فيديو تعليم طفل التدخين: نلاحق المسؤول

علي القحطاني(صدى):

علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الثلاثاء، على مقطع الفيديو المتداول حول شخص يعلم طفلًا صغيرًا كيفية التدخين وتعاطي الدخان.

وأكد ” أبا الخيل ” أنه في حالة إثبات ممارسة الشخص ما ظهر في الفيديو وتعليم الطفل تعاطي الدخان، فإنه سيخضع للمسائلة والمسؤولية وفق نظام حماية الطفل.

وكان انتشر على مواعق التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعليم شخص لطفل صغير كيفية تعاطي الدخان ويضع السيجارة في فمه.