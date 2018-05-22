” العمل ” عن فيديو تعليم طفل التدخين: نلاحق المسؤول
علق المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، اليوم الثلاثاء، على مقطع الفيديو المتداول حول شخص يعلم طفلًا صغيرًا كيفية التدخين وتعاطي الدخان.
وأكد ” أبا الخيل ” أنه في حالة إثبات ممارسة الشخص ما ظهر في الفيديو وتعليم الطفل تعاطي الدخان، فإنه سيخضع للمسائلة والمسؤولية وفق نظام حماية الطفل.
وكان انتشر على مواعق التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تعليم شخص لطفل صغير كيفية تعاطي الدخان ويضع السيجارة في فمه.
همس[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 31 دقيقة
ناس تتمنى يكون عندها اطفال محرومين منهم وبعض الناس يعاملهم تسليه وضحك كل هذا ع شان يرسله بقروب الوتساب ويضحك الناس ويوريهم اني زاحف ، الناس ذي متى تفهم وتعرف وتقدر نعمة الاطفال
خديجه[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 31 دقيقة
أليس المقطع دليل كافي لأثبات الإساءة، عجبي!
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 352 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله لا يوفقه في هذا الشهر الفضيل احد في العالم يسوي بي طفل صغير ذي السوات !!😐
ماجد[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 30 دقيقة
ليته يمسك يوثق سواد وجهه بعد ، مُو كفو عيال و لا كفو أب ولا قدوه بعد .
طلال[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 30 دقيقة
عندما يكون تفكير الرجل جداً طفولي تجده يتصرف بشكل يبرأ منه كل عاقل حتى الطفل ذاته ..
مقطع يفتقد كل معاني الانسانية
qlq[ عدد التعليقات: 1781 ] نشر منذ 7 دقائق
اباء امهات لا يعلمون عن ابنائهم شى
يجب معاقبة الابوين اولا
qlq[ عدد التعليقات: 1781 ] نشر منذ 7 دقائق
اباء امهات لا يعلمون عن ابنائهم شى
يجب معاقبة الابوين اولا