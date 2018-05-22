بالفيديو.. مواطن يتمكن من النجاة بعد اندلاع حريق بسياراته

حمود العنزي(صدى):

تمكن مواطن من النجاة من حريق شب في سيارته، بعد أن حاصرته ألسنة النيران، في طريق باتجاه محافظة عفيف.

وبالتطرق للتفاصيل، قال ” المواطن ” : ” كنت ماشيًا بالطريق في اتجاه محافظة عفيف، وإذ بالنيران واللهب يحاصرانني؛ مما جعلني أضطر للوقوف بجانب الطريق والهرب بنفسي قبل أن تصلني النيران ” .