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بالفيديو.. مواطن يتمكن من النجاة بعد اندلاع حريق بسياراته

بالفيديو.. مواطن يتمكن من النجاة بعد اندلاع حريق بسياراته
حمود العنزي(صدى):

تمكن مواطن من النجاة من حريق شب في سيارته، بعد أن حاصرته ألسنة النيران، في طريق باتجاه محافظة عفيف.

وبالتطرق للتفاصيل، قال ” المواطن ” : ” كنت ماشيًا بالطريق في اتجاه محافظة عفيف، وإذ بالنيران واللهب يحاصرانني؛ مما جعلني أضطر للوقوف بجانب الطريق والهرب بنفسي قبل أن تصلني النيران ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1781 ] نشر منذ 47 دقيقة

حمد لله ع السلامه

والتأمين بيعوضك ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 375 ] نشر منذ 20 دقيقة

الحمدلله قدر الله وماشاء فعل المهم سلامته

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