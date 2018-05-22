الأهلي ينهي إجراءات سفر عسيري للخضوع لبرنامج تأهيلي

ماجد محمد(صدى):

أكملت إدارة النادي الأهلي إجراءات سفر اللاعب عبدالفتاح عسيري، إلى دبي للخضوع إلى برنامج تأهيلي طوال رمضان المبارك، لحرصها على تجهيزه للموسم الرياضي الجديد.

وأكدت مصادر عدم صحة ما تم تداوله في الأيام الماضية عن عودة لاعب خط الوسط عسيري لناديه السابق ” الاتحاد ” ، حيث وصفوا ذلك بالأمر المضحك.

وكشفت أن اللاعب في فبراير من السنة الميلادية المقبلة ينهى فترته كلاعب هاو، وهذه الفترة يصعب انتقال أي لاعب لعدم وجود فترة تسجيل، إضافة لتفعيل بعض البنود قبل تحويل عقد اللاعب لمحترف لموسمين أو 3 أخرى ولا يحق للاعب الخروج إلا بعد تنسيقه من إدارة النادي، وأن كل ما يشاع هي محاولة للضغط على إدارة النادي وإثارة الجماهير عليها.

وعلى جانب آخر، أشارت المصادر إلى أن عودة البرازيلي ليوناردو لصفوف الفريق أصبحت صعبة جدًا، لأن اللاعب وموكله منذ خروجهما من جدة لم يتجاوبا مع إدارة النادي ولا مع المحامي القانوني وذلك لرغبة مسؤولي الأهلي في إيجاد حل والاستفادة من اللاعب إما بالعودة أو تسويقه وبيع ما تبقى من عقده في فترة الانتقالات الصيفية.