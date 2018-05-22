” حافظ ” يوضح الإجراءات المتعبة في حال وجود سحوبات بنكية غير مستحقة
أوضح طلعت حافظ، رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال كان هناك سحوبات بنكية غير مستحقة، من قبل البنوك على البطاقات الائتمانية أو بطاقات الصراف الخاصة بعملائها.
حيث أبان ” حافظ ” ، أن للعميل الحق في التقدم بشكوى لدى البنك؛ للنظر في مشكلته، وفي حال لم يجد تجاوبًا من البنك، فيمكنه رفع الأمر لمؤسسة النقد التي تستقبل شكاوى العملاء، ولديها آلية للتعامل معها.
يُذكر أن بعض عملاء البنوك أعربوا عن شكواهم من سحوبات غير مستحقة من بطاقاتهم الائتمانية، وبطاقات الصراف الآلي ” Atm ” ؛ والذي يكون بعضها بسبب أخطاء تقنية بالبنك، ورفض بعض البنوك إعادة تلك المبالغ بعد مضي مدة زمنية معينة.
عصى الدمع[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انك من جنبها يا حافظ
انا عندي حساب في الراجحي
كل شهر تقفل بطاقة الصراف
اراجع البنك يستخرجون لي بديل
اخرج من الفرع يجيني رسالة تم خصم 40 ريال وهلم جر اخر شيء بطلت
ومخلية حساب ادخار حتى يموت سماحة الراجحي
راجعت صحت بكيت عصبت يقولوا موضوعك عند سليمان الراجحي اثابه الله
اخبث بنك تعاملت معاه في حياتي
والمؤسف يقال عنه من أوائل البنوك الاسلاميه
وهو والله بنك في إسرائيل عنده مبادئ افضل من سماحة الشيخ الراجحي
qlq[ عدد التعليقات: 1781 ] نشر منذ 46 دقيقة
كويس
qlq[ عدد التعليقات: 1781 ] نشر منذ 46 دقيقة
كويس
qlq[ عدد التعليقات: 1781 ] نشر منذ 46 دقيقة
كويس