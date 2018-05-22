” حافظ ” يوضح الإجراءات المتعبة في حال وجود سحوبات بنكية غير مستحقة

عادل الحربي(صدى):

أوضح طلعت حافظ، رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك، الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال كان هناك سحوبات بنكية غير مستحقة، من قبل البنوك على البطاقات الائتمانية أو بطاقات الصراف الخاصة بعملائها.

حيث أبان ” حافظ ” ، أن للعميل الحق في التقدم بشكوى لدى البنك؛ للنظر في مشكلته، وفي حال لم يجد تجاوبًا من البنك، فيمكنه رفع الأمر لمؤسسة النقد التي تستقبل شكاوى العملاء، ولديها آلية للتعامل معها.

يُذكر أن بعض عملاء البنوك أعربوا عن شكواهم من سحوبات غير مستحقة من بطاقاتهم الائتمانية، وبطاقات الصراف الآلي ” Atm ” ؛ والذي يكون بعضها بسبب أخطاء تقنية بالبنك، ورفض بعض البنوك إعادة تلك المبالغ بعد مضي مدة زمنية معينة.