الفيفا يحدد مصير ” الشلوي والعبكري ” في المونديال

ماجد محمد(صدى):

بعث اتحاد كرة القدم خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، حول مشاركة الحكمين الدوليين المساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، في مونديال روسيا 2018.

وترك الاتحاد قرار المشاركة الحكمين في يد ” الفيفا ” ، وذلك بعد قضية الحكم فهد المرداسي وإيقافه قبل نهائي كأس الملك، والذي كان من المقرر مشاركته في المونديال.

وأوضح الاتحاد في خطابه للفيفا بعض التفسيرات حول قضية المرداسي، لافتًا إلى أن الحكم لا يستطيع المغادرة بسبب التحقيقات المستمرة معه وشطبه من ممارسة أي نشاط رياضي بقرار تأديبي.

وأضاف أن الفرصة أُتيحت كاملة للمرداسي للرد على الاتهامات في الـ15 من مايو الجاري، حيث احتجزت الشرطة جهاز جوال وعدة شرائح في غرفته والتي بعث منها رسائل نصية قبل احتجازه، لافتًا إلى

كما أشار إلى أنه سيتم نقل النتائج والوثائق من اللغة العربية إلى الإنجليزية والتواصل مع اللجنة التأديبية في ” فيفا ” ، مؤكدًا أنهم يتطلعون إلى رد إيجابي، خاصة في ظل التقدم والتحديث الذي تشهده المملكة في القضاء على الفساد.

وكانت تسلمت جميع أطقم الحكام المشاركة في كأس العالم تذاكر السفر إلى روسيا ومقر السكن والبرنامج الزمني قبل انطلاق المونديال، ومن المقرر أن يغادر جميع الحكام إلى العاصمة الروسية موسكو الأحد بعد المقبل الموافق الثالث من يونيو المقبل.