” التعليم ” تعلن زيادة مدة الانتداب الداخلي والخارجي
أصدر وزير التعليم أحمد العيسى، تعميمًا حول المدة الفعلية لمهمة الانتداب والتدريب الداخلي والخارجي للمنتدبين والمتدربين من منسوبي وزارة التعليم.
وأوضح الوزير أنه تم منح 4 أيام انتداب للمنتدبين من منسوبيها للتدريب داخل المملكة، بحيث يكون يومين قبل الدورة ويومين بعدها، فيما حددت المنتدب لمهمة داخلية وفقًا لموافقة صاحب الصلاحية.
كما أشار ” العيسى ” في تعميمه أنه تتم معاملة المنتدب لأداء المهمات وحضور الدورات التدريبية خارج المملكة وفق جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، حيث يمنح 8 أيام للدول صعبة المعيشة، 4 أيام قبل المهمة، و4 أيام بعدها.
وأضاف أنه تمنح 6 أيام للدول ذات الفئة (أ)، 3 أيام قبل المهمة و3 أيام بعدها، بينما تمنح 4 أيام للدول ذات الفئة (ب)، يومين قبل المهمة، ويومين بعدها.
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