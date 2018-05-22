” التعليم ” تعلن زيادة مدة الانتداب الداخلي والخارجي

علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير التعليم أحمد العيسى، تعميمًا حول المدة الفعلية لمهمة الانتداب والتدريب الداخلي والخارجي للمنتدبين والمتدربين من منسوبي وزارة التعليم.

وأوضح الوزير أنه تم منح 4 أيام انتداب للمنتدبين من منسوبيها للتدريب داخل المملكة، بحيث يكون يومين قبل الدورة ويومين بعدها، فيما حددت المنتدب لمهمة داخلية وفقًا لموافقة صاحب الصلاحية.

كما أشار ” العيسى ” في تعميمه أنه تتم معاملة المنتدب لأداء المهمات وحضور الدورات التدريبية خارج المملكة وفق جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، حيث يمنح 8 أيام للدول صعبة المعيشة، 4 أيام قبل المهمة، و4 أيام بعدها.

وأضاف أنه تمنح 6 أيام للدول ذات الفئة (أ)، 3 أيام قبل المهمة و3 أيام بعدها، بينما تمنح 4 أيام للدول ذات الفئة (ب)، يومين قبل المهمة، ويومين بعدها.