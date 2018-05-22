السوبر المصري السعودي يتنظر مصيره.. التأجيل أم الإلغاء

ماجد محمد(صدى):

يتعرض السوبر المصري السعودي الذي يجمع بين الهلال بطل الدوري والأهلي بطل الدوري المصري، إلى تهديدات بالإلغاء، نظرًا لضيق الوقت.

واقترب السوبر الذي كان من المقرر إقامته في نهاية يوليو أو بداية أغسطس، من التأجيل للموسم بعد المقبل؛ بسبب عدم الاتفاق على موعد محدد للمباراة حتى الآن وضيق الوقت خلال الموسم الحالي بالتزامن مع كأس العالم 2018.

كما يضم الموسم الحالي إلى جانب مونديال 2018، انشغال الأهلي المصري الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة والجانب المصري خلال الساعات المقبلة عن المصير النهائى للسوبر المصرى السعودى الذى لاقى الكثير من التأجيلات وكان مقررا عودته بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا.