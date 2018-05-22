مقتل 36 حوثيا في مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربي
أعلنت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل 36 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإيرانية في مواجهات مع المقاومة اليمنية في جبهتي التحيتا والجراحي في الساحل الغربي.
وأوضحت المصادر أن المقاومة اليمنية تواصل مواجهاتها العنيفة مع عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهتي التحيتا والجراحي، مخلفه ورائها العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.
ماجد[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 26 دقيقة
اللهم احمي اليمن وشعبه من الخونة الحوثيين
طلال[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يحفظهم يارب وينصرهم ويردهم لبلادهم سالمين … ❤️
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10347 ] نشر منذ 13 دقيقة
الى جهنم لكل رافضي مجوسي