مقتل 36 حوثيا في مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربي

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل 36 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإيرانية في مواجهات مع المقاومة اليمنية في جبهتي التحيتا والجراحي في الساحل الغربي.

وأوضحت المصادر أن المقاومة اليمنية تواصل مواجهاتها العنيفة مع عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهتي التحيتا والجراحي، مخلفه ورائها العديد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين.