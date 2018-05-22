مختصون عن الهبوط الاضطراري بمطار جدة: ” عمل بطولي “

نايف السالم(صدى):

أكد مختصون أن قائد الطائرة الذي قام بالهبوط الاضطراري، أمس الاثنين بمطار جدة، استطاع أن يتفادى وقوع كارثة جوية، كما وصفوا ذلك الهبوط بـ ” الهبوط البطولي ” .

وتعرّضت الطائرة المستأجرة من قِبل الخطوط الجوية السعودية، من طراز إيرباص ” A330 ” ، عقب إقلاعها من المدينة المنوّرة باتجاه دكا، عاصمة بنجلادش، وكان على متنها 141 راكبًا، بالإضافة إلى طاقم مكوّن من 10 أفراد، لخلل فني في منظومة الهيدروليك؛ ما أدى إلى تغيير مسارها والتوجّه لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتعذّر إنزال العجلات الأمامية من الطائرة عن الهبوط، ما دفع قائد الطائرة بعد محاولات عدة إلى تنفيذ الهبوط دون العجلات الأمامية، بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة؛ حيث تم الهبوط بسلام ولم تحدث سوى إصابات طفيفة لـ 52 راكبًا؛ بينما أصيبت راكبة لبعض الكسور في أثناء عملية الإخلاء.

وفي نفس السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية العربية السعودية، عبدالرحمن الطيب؛ في بيانٍ، على كفاءة قائد الطائرة في التعامل مع هذا الهبوط الاضطراري، مشيدًا بتعاون الجهات المختصّة في المطارمع الواقعة.

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