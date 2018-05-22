مختصون عن الهبوط الاضطراري بمطار جدة: ” عمل بطولي “
أكد مختصون أن قائد الطائرة الذي قام بالهبوط الاضطراري، أمس الاثنين بمطار جدة، استطاع أن يتفادى وقوع كارثة جوية، كما وصفوا ذلك الهبوط بـ ” الهبوط البطولي ” .
وتعرّضت الطائرة المستأجرة من قِبل الخطوط الجوية السعودية، من طراز إيرباص ” A330 ” ، عقب إقلاعها من المدينة المنوّرة باتجاه دكا، عاصمة بنجلادش، وكان على متنها 141 راكبًا، بالإضافة إلى طاقم مكوّن من 10 أفراد، لخلل فني في منظومة الهيدروليك؛ ما أدى إلى تغيير مسارها والتوجّه لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وتعذّر إنزال العجلات الأمامية من الطائرة عن الهبوط، ما دفع قائد الطائرة بعد محاولات عدة إلى تنفيذ الهبوط دون العجلات الأمامية، بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة؛ حيث تم الهبوط بسلام ولم تحدث سوى إصابات طفيفة لـ 52 راكبًا؛ بينما أصيبت راكبة لبعض الكسور في أثناء عملية الإخلاء.
وفي نفس السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية العربية السعودية، عبدالرحمن الطيب؛ في بيانٍ، على كفاءة قائد الطائرة في التعامل مع هذا الهبوط الاضطراري، مشيدًا بتعاون الجهات المختصّة في المطارمع الواقعة.
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طلال[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله قدر الله وماشاء فعل هذا التوفيق للكابتن هو من عند الله سبحانه وهذه شجاعة تنسب له في إتخاذ القرار والهبوط بسرعه ولكن مّن الله عليهم بالسلامة في ليلة مباركة من هذا الشهر الفضيل فالحمد والشكر لله وأكرر الحمد لله على سلامة الجميع
ماجد[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 1 ساعة
برافو على الطيار بطل والله انه قدر يتحكم فيها ولا تفاقمت المشكله لحادث مريع لاقدرالله
الف سلامه للجميع والله خيرآ حافظ
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 1 ساعة
اي بالله اني لاحظت الطائرة وانا بالطريق المجاور للمدرج ولفتني اشارة الاضاءة الحمرا وهي على وشك الهبوط..
_الحمدلله على سلامة ركابها
خديجه[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا فضل الاتكال على الله و قول دعاء السفر الي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم