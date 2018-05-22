بعد تعيينه نائبا للرئيس.. ” آل الشيخ ” يقدم 5 ملايين ريال للنصر
أعلن نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر الجديد عبداللطيف بن صالح آل الشيخ، عن تقديم مبلغ 5 ملايين ريال لنادي النصر، وذلك بعد تكليفه نائبًا لرئيس النادي خلفًا لسلمان المالك.
وتقدم ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بالشكر والتقدير لرئيس النادي سعود آل سويلم، وجماهير العميد على ثقتهم الكبيرة به، واعدًا الجماهير بتقديم النجاح والمزيد من الدعم لهذا الكيان العظيم.
وكان ” آل الشيخ ” دشن حساب خاص به على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد تعيينه نائبًا لرئيس النصر؛ قائلًا ” بسم الله وعلى بركة الله نبدأ سائلاً الله عز وجل أن تكون هذه المنصة وسيلة لإيصال صوت جماهير النصر وبنفس الوقت نقل نبض النادي إليكم “.
طلال[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 59 دقيقة
أعضاء مجلس إدارة أعضاء نادي النصر
اللهم لاحسد تحسونه تشكيل وزاري
ماهو نادي ( فخامه ) ماعهدناها
نسأل الله التوفيق لنصرنا 💙💛
ماجد[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 56 دقيقة
الحين اللي بيروح الحي نادي النصر
ماعاد بيقول أروح النادي
بيقول ابروح وزارة النصر 💛💙
فخامه مافوقها فخامه
نادي النصر النادي الوزاري 💛💙
faeiz[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 46 دقيقة
( وجماهير العميد على ثقتهم الكبيرة به )
بداية في غلطة في المقال فمتى كان النصر يلقب بالعميد …؟
ماشاء الله واضح الدعم من آل الشيخ الكبير اللي هو تركي وآل الشيخ الصغير هل هذه بداية لتنصيب النصر بطل في الموسم القادم …؟
لماذا لم نرى هذا الدعم لانديه اخرى او ان الدوري هلال نصر اتحاد أهلي