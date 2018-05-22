بعد تعيينه نائبا للرئيس.. ” آل الشيخ ” يقدم 5 ملايين ريال للنصر

طلال الغامدي(صدى):

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر الجديد عبداللطيف بن صالح آل الشيخ، عن تقديم مبلغ 5 ملايين ريال لنادي النصر، وذلك بعد تكليفه نائبًا لرئيس النادي خلفًا لسلمان المالك.

وتقدم ” آل الشيخ ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، بالشكر والتقدير لرئيس النادي سعود آل سويلم، وجماهير العميد على ثقتهم الكبيرة به، واعدًا الجماهير بتقديم النجاح والمزيد من الدعم لهذا الكيان العظيم.

وكان ” آل الشيخ ” دشن حساب خاص به على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد تعيينه نائبًا لرئيس النصر؛ قائلًا ” بسم الله وعلى بركة الله نبدأ سائلاً الله عز وجل أن تكون هذه المنصة وسيلة لإيصال صوت جماهير النصر وبنفس الوقت نقل نبض النادي إليكم “.