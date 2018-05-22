سفارة نيبال تعلن عن استعدادها لجلب 100 ألف عاملة منزلية للمملكة

حمود العنزي(صدى):

كشف اناندا شارما، رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة نيبال بالرياض، عن اتفاق مبدئي بين بلاده والمملكة، يقضي باستقدام عاملات منزليات نيباليات، معلنًا عن استعداد بلاده لتوفير 100 ألف عاملة منزلية للمملكة.

وبيّن ” شارما ” ، أن استقدام العاملات من نيبال لن يتم قبل توقيع اتفاق بين البلدين، موضحًا أن المملكة أمامها فرصة لاستقدام أكبر عدد من العاملات المنزليات النيباليات، وذلك بعد توقف تصدير العمالة المنزلية من نيبال لبقية دول المنطقة.

جدير بالذكر، أن تصريحات رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة نيبال بالمملكة، جاءت عقب لقاء جمع بين الدكتور علي الغفيص، وزير العمل، والدكتور ماهيندرا براسادن، السفير النيبالي بالمملكة، الأسبوع الماضي، بهدف بحث برامج التعاون المشترك في العمل والتنمية.