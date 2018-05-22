تعليم البكيرية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التعليم في محافظة البكيرية بمنطقة القصيم، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين.

وأوضحت الإدارة أنه يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن سكان محافظة البكيرية او المراكز التابعة لها، كما يجب أن يجيد القراءة والكتابة مع القدرة على العمل على الأقل ولا يتجاوز مؤهله الثانوية العامة.

وأضافت أنه يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا وأن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية ” ساعـــد ” ، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والكشف الطبي وأن لا يكون متقاعد من أي جهة حكومية او يتقاضى تأمينات اجتماعية وأن لا يكون قد حكم عليه سابقاً بقضية مخلة بالشرف والآداب.

ودعت الإدارة جميع الراغبين في شغل احدى هذه الوظائف التقدم في فترة التقديم التقديم اعتبارًا من أمس الاثنين 1439/9/6 ولمدة خمسة أيام، عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا