بعد انتقاد ” آل الشيخ ” .. الفراج يعترف: حماسنا في ” حالتنا حالة ” ورطنا مع هيئة الرياضة

ماجد محمد(صدى):

بعد انتقاد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لهم على الهواء مباشرةً في برنامج ” الخيمة ” ، ومطالبته الإعلاميين الرياضيين بالتقدم بشكوى أو العفو، اعترف الإعلامي خالد الفراج، بأن حماسهم في فقرة التعصب الرياضي التي بثها برنامج ” حالتنا حالة ” ، مساء أمس الأول، ورطهم مع هيئة الرياضة والإعلام الرياضي.

حيث شهدت حلقة برنامج ” حالتنا حالة ” ، الذي يقدمه الفراج على قناة ” إس بي سي ” ، عدة مبالغات في التعصب الرياضي، مما جعل الفراج يسارع بإصدار بيان اعتذار عما عُرض خلال الحلقة، مبينًا أنها كانت فقرة كوميدية حماسية لم يقصد بها الإساءة.

وأوضح ” الفراج ” ، أن قناة ” إس بي سي ” ، قد منحتهم سقف حرية يناسب الحراك الحاصل في المجتمع، مؤكدًا على وجود تحولًا جذريًا في تعامل القائمين على هيئة الإذاعة والتلفزيون، واصفًا إياه بالاحترافي والنموذجي والراقي.

جدير بالذكر، أن قناة ” إس بي سي ” ، قد قامت مؤخرًا بنقل تجربة خالد الفراج في برنامج ” نص الجبهة ” ، الذي كان يعرضه على موقع مشاركة مقاطع الفيديو الشهير ” يوتيوب ” ، إلى شاشة التليفزيون، وذلك من خلال برنامج ” حالتنا حالة ” ، الذي يجسد أنماط الشخصيات الاجتماعية التي نصادفها كل يوم، في قالب كوميدي ساخر.