بعد انتقاد ” آل الشيخ ” .. الفراج يعترف: حماسنا في ” حالتنا حالة ” ورطنا مع هيئة الرياضة
بعد انتقاد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ لهم على الهواء مباشرةً في برنامج ” الخيمة ” ، ومطالبته الإعلاميين الرياضيين بالتقدم بشكوى أو العفو، اعترف الإعلامي خالد الفراج، بأن حماسهم في فقرة التعصب الرياضي التي بثها برنامج ” حالتنا حالة ” ، مساء أمس الأول، ورطهم مع هيئة الرياضة والإعلام الرياضي.
حيث شهدت حلقة برنامج ” حالتنا حالة ” ، الذي يقدمه الفراج على قناة ” إس بي سي ” ، عدة مبالغات في التعصب الرياضي، مما جعل الفراج يسارع بإصدار بيان اعتذار عما عُرض خلال الحلقة، مبينًا أنها كانت فقرة كوميدية حماسية لم يقصد بها الإساءة.
وأوضح ” الفراج ” ، أن قناة ” إس بي سي ” ، قد منحتهم سقف حرية يناسب الحراك الحاصل في المجتمع، مؤكدًا على وجود تحولًا جذريًا في تعامل القائمين على هيئة الإذاعة والتلفزيون، واصفًا إياه بالاحترافي والنموذجي والراقي.
جدير بالذكر، أن قناة ” إس بي سي ” ، قد قامت مؤخرًا بنقل تجربة خالد الفراج في برنامج ” نص الجبهة ” ، الذي كان يعرضه على موقع مشاركة مقاطع الفيديو الشهير ” يوتيوب ” ، إلى شاشة التليفزيون، وذلك من خلال برنامج ” حالتنا حالة ” ، الذي يجسد أنماط الشخصيات الاجتماعية التي نصادفها كل يوم، في قالب كوميدي ساخر.
طلال[ عدد التعليقات: 749 ] نشر منذ 1 ساعة
الرجال ماكذب هذا الواقع …. مسرع ونسينا وش صار بين الروقي والمريسل ومسرع نسينا الضيوف اللي غادرو الحلقة بسبب الهوشه اذكر منهم فهد الهريفي والمريسل وغيرهم خلونا ساكتين
الرجال قال الحقيقة
ماجد[ عدد التعليقات: 825 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ماكذب هذا حال الاعلام الرياضي للاسف تعصب اعمى
خديجه[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 1 ساعة
لم يخطئ وما قال الا الصحيح ومشهد لا يستحق الاعتذار
faeiz[ عدد التعليقات: 264 ] نشر منذ 1 ساعة
ماقدمه الفراج وخصوصا مشهد آل الشيخ هو الحقيقه فلماذا الزعل من آل الشيخ وولماذا يحرض الاعلاميين على تقديم شكوى وهو متأكد 100 % ان الامعات لن يرفضو طلبه او امره بالمختصر
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 371 ] نشر منذ 1 ساعة
والله لو انا بدله ما اعتذر هو ينقل الواقع اللي صاير بالمجالس الرياضية التلفزيونية ً
اصيل[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله طبقت الكلام اللي في مقطعك على نفسك ، عرفت الحين معنى القمطة ؟🙂
ابو محمد2[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 43 دقيقة
ما يهمني شخصيا الا انه اصبح لدينا الكثير من الذين يصرون على اضحاك الناس ويجعلون من انفسهم فكاهيين بالغصب وبعض المشاهدين لو رأى بعض هؤلاء مصور نفسه ماشي في الشارع فطس من الضحك
ماوكلي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 19 دقيقة
ليش الاعتذار جسد واقع صحيح وجملهم بعض الشي والا هم اسوء من ذلك