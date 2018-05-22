التدريب التقني تعلن عن حاجتها لسد وظائف فنية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل وظائف في إدارة الصيانة بمنطقة الرياض.

وبينت في بيان لها أن الوظائف المطلوب شغلها هي: فني تبريد وتكييف، ويشترط شهادة دبلوم ثانوية صناعية تخصص تبريد وتكييف بتقدير لا يقل عن جيد، وفني تمديدات صحية يشترط شهادة دبلوم ثانوية صناعية أو معهد مهني بعد الكفاءة تخصص تمديدات صحية بتقدير لا يقل عن جيد.

وأضافت المؤسسة أن التقديم على الوظائف المعلن عنها يبدأ من تاريخ 7 /9 / 1439 إلى 15 /9 / 1439هـ، وسيكون تقديم الطلبات عبر موقع المؤسسة الإلكتروني هنا، وعلى المتقدم طباعة رقم الطلب وإرفاقه مع الأوراق الرسمية عند الحضور للمقابلة، منوهة إلى أن الإعلان عن اختيار المتقدمين لسد الاحتياج للمقابلة الشخصية سيكون من واقع المؤهلات والخبرات، إضافة إلى أن المؤسسة غير مسؤولة عن أي معلومات غير صحيحة يتم تقديمها من قبل المتقدم، حيث سيكون تدقيق بيانات المؤهل والخبرات والدورات عند الحضور للمقابلة.