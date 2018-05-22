حمام كريم طبيعي على الطريقة الإسبانية لتغذية الشعر

متابعات(صدى):

قالت ثانا ماتوتا، اختصاصية التجميل الاسبانية ، إن حمام الكريم الاسباني الطبيعي الذي توارثته السيدات في اسبانيا لأكثر من خمسة قرون .

مقشيره إلى أنه يتكون من الزبادي الطبيعي الغني بالزنك وحامض اللبنيك والبروتينات التي تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف، إضافة إلى فوائد البرتقال الفعال في التخلص من قشرة الرأس وإكسابه اللمعان الطبيعي، كما يتكون الكريم من الليمون الذي يمتص الدهون الزائدة من فروة الرأس التي تتسبب في تساقط الشعر ويعتبر منظفا للشعر من آثار الأتربة والأوساخ والغبار ويعالج تلف الشعر الناتج عن استعمال المواد الكيميائية كالشامبو والصباغة.

وأضافت: ” إن وجود مكون زيت الزيتون في الخلطة، يحفزخلايا الشعر على النمو بفضل توفره على فيتامين A و B الذي يحتاجه الشعر، كما يمنع فروة الرأس من إفراز هرمون ” DTH ” المسؤول عن تلف بصيلات الشعر ويحافظ على الكيراتين الموجود فيه، ويقضي على البكتيريا والفطريات العالقة بفروة الرأس، وكذلك حليب جوز الهند الغني بفيتامين H ودهون طبيعية مهمة جدا لصحة الشعر وقوته ويعتبر معالجا للتقصف، كما يحتوي الكريم الطبيعي على العسل الأبيض الذي يتكون من نسبة عالية من السكر الذي يحافظ على الرطوبة “.

وعن طريقة التحضير قالت ماثيا ، في طبق عميق يوضع كوب من الزبادي الطبيعي مع ملعقة من عصير البرتقال، وملعقة من عصير الليمون، وثلاث ملاعق من حليب جوز الهند وملعقة عسل نحل، ويضاف نصف كأس صغير من زيت الزيتون بالتدريج مع مواصلة التحريك حتى تحصلين على مزيج كريمي، ثم يعرض الشعر للبخار حتى يتعرق ويطبق عليه الكريم الطبيعي ويترك مدة نصف ساعة، ويتم غسل الشعر بعد ذلك “.

وأضافت: ” للحصول على شعر صحي وخال من العيوب، يجب استعمال حمام الكريم الطبيعي ثلاث مرات في الأسبوع ، ويمكنك الاحتفاظ بباقي الكريم في الثلاجة لمدة أربعة أيام “.