النفط يواصل ارتفاعه وسط مخاوف من فرض عقوبات على إيران وفنزويلا

عادل الحربي(صدى):

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط زيادة المخاوف من فرض عقوبات أمريكية على إيران وفنزويلا.

وارتفعت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.29% عند 79.45 دولار في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعدت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 0.36% إلى 72.50 دولار.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية طالبت إيران، أمس الاثنين، بإجراء تغييرات شاملة بالتخلي عن برنامجها النووي والانسحاب من الحرب السورية، وسط احتمالات من فرض عقوبات جديدة عليها.

كما أنه من المحتمل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا، بعد إعادة انتخاب ” نيكولاس مادورو ” رئيسًا للبلاد.