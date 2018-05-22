” آل الشيخ ” نائبا لرئيس النصر.. وآل سويلم يعلق على التشكيل الجديد

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، مساء أمس الاثنين، عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم.

واعتمد المستشار تركي آل الشيخ تولي رجل الأعمال عبداللطيف بن صالح آل الشيخ منصب نائب رئيس النصر خلفًا لسلمان المالك، كما يتولى أحمد البريكي منصب المدير التنفيذي للنادي.

ويستمر محمد السيل في منصب الأمين العام، وسيتصدى محمد الشنيفي لأمانة الصندوق، كما يضم المجلس في عضويته كلًا من ” تركي الشويعر، محمد الشتوي، عبدالعزيز الجليل، إبراهيم الدغيثر، ماجد الجمعان، وعبدالكريم المنصور “.

ومن جانبه علق رئيس النادي سعود آل سويلم على التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، قائلًا ” الحمد لله تم اعتماد مجلس الإدارة، الذي تم تشكيله حيث جمع بين رجال أعمال وإداريين ذو خبرات عالية، وذلك لتحقيق آملا وتطلعات الجماهير وإسعادهم في كافة المحافل، متمنياً لنا التوفيق لما فيه خدمة للكيان النصراوي واسعاد جماهيره الغالية “.