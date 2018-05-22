بالفيديو.. لص يلجأ إلى الحيلة لسرقة جهازي جوال داخل أحد المحلات

نايف السالم(صدى):

رصدت كاميرا مراقبة داخل أحد محلات ” الجوالات ” ، حادثة سرقة قام بها شاب داخل المحل، حيث هرب بجهازي جوال.

وأظهر مقطع الفيديو ” اللص ” وهو يغافل البائع؛ ليسرق الجوالين، حيث كان يتحدث مع البائع ويقف شخص آخر بالقرب منهما؛ منتظرًا انتهاء حديثهما.

وبعد أن ابتعد البائع قليلًا، مد ” اللص ” يده وقام بسرقة جهازي جوال، وهرب سريعًا خارج المحل، ليرتسم على وجه الشخص الذي كان يقف بالقرب منه علامات الذهول.

يٌذكر أنهم لم يتمكنوا من اللحاق بـ ” اللص ” الذي غادر مسرعًا، حيث كانت بانتظاره سيارة.