هجوم حاد من ” السدحان ” على أحد نقاد مسلسله ” بدون فلتر “

نورة الشهري(صدى):

تعرض مسلسل ” بدون فلتر ” الذي يقوم ببطولته الفنان عبدالله السدحان، والذي يعرض في شهر رمضان الجاري، للنقد من قبل أحد النقاد، ولم يحدد السدحان هويته.

وشن السدحان هجوما حادًا على الناقد، واصفا إياه بأنه ” ينبح مقابل مبلغ مالي ” ، بعدما انتقد حلقة ” النحات ” من المسلسل.

وقال : ” ظاهرة تسمى نقد لبعض الأعمال، والمقصد القناة حلقة النحات، جانب الصواب من نصب نفسه ناقد، نعم الأغنية من الراديو إلى أن طرق الباب ثم تحولت إلى مؤثر موسيقي بأغنية تناسب الحالة، كأي عمل ، ليخرج من لايفقه وينتقد بدون علم “.

وتابع : ” نقبل النقد وليس الاستهزاء، الله يصلحك ثانيا من أنت ، وإذا حدث غلط برتبة عسكرية المطلوب التنبيه وليس التسفيل عيب ” .

وأضاف: ” أنا أكره المطبلين والمنافقين، الذين يستغلون طيبة المتلقي ويسعون لتأليبه عيني عينك، بحجة أنا ناقد…ناقد مين ؟ مدفوع لهم مبالغ مالية فقط للإساءة لنا ولقناة وليدة “.