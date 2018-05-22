تعليق ” الزكاة والدخل ” على تلاعب شركات تأجير السيارات بالقيمة المضافة

حمود العنزي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ، أمس الأثنين، بيانًا، بخصوص ماتم تداوله حول تلاعب شركات تأجير السيارات بضريبة القيمة المضافة.

وأوضح البيان، أنه وفقًا لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، فإن أي منشأة تمارس نشاطًا اقتصاديًا تعتبر خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وأضاف البيان: ” قبل بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها منحت المنشآت التي تزيد إيراداتها السنوية على 375.000 ريال ولا تتخطى 1.0000.000 ريال سعودي، مهلة حتى 20 ديسمبر 2018 لاستكمال عملية التسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي هذه الفئة من المنشآت لا يمكنها تحصيل ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها في حال لم تسجل بعد، وستخضع المنشآت التي تخالف ذلك إلى العقوبات التي نص عليها النظام “.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنه منذ بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة، بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل على تنظيم حملات ميدانية في كافة المناطق والمحافظات لرصد ومراقبة أي مخالفات وتجاوزات تحصل في تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

ولفتت إلى أنها قد أعلنت سابقا أنها ضبطت أكثر من 5 آلاف مخالفة بحق منشآت تعمل في مختلف القطاعات.