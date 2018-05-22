بالصور..كيفية تجفيف وتنظيف صحن المطاف من مياه الأمطار

نايف السالم(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، آلية تنظيف وتجفيف صحن المطاف من مياه الأمطار، التي شهدها المسجد الحرام أمس الأثنين.

وبينت الصور كيفية التعامل بمهارة مع مياه الأمطار، في ظل وجود المعتمرين والزوار،وطريقة سحب المياه التي تعتمد على عزل جزء من الصحن وإخلائه من الطائفين، لشفط المياه.

كما يقوم العمال بوضع مواد ماصة للمياه، في بعض المناطق بالصحن ، والتي من شأنها منع انزلاق الطائفين.

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