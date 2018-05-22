حادث مروري قلب حياة أسرة رأسا على عقب

نايف السالم(صدى):

روى موظف متقاعد مأساة حادث مروري تعرض له ابنه، قلب حياتهم رأساً على عقب، فأصبح كل مايتمناه في الدنيا هو الحصول على مبلغ 450 ألف ريال مقابل حرية ابنه.

وأوضح المواطن أن ابنه دخل إلى السجن في حادث سير ، إثر سقوط جيمس فوقه وهو في طريقه وانقلبت السيارة بولده 7 قلبات وأثناء الانقلاب انقضت السيارة على 3 أشخاص كانوا جالسين على الرصيف وتوفي أحدهم فيما أصيب ابنه بكسور.

وقال : ” حُكم على ولدي بمبلغ 300 ألف ريال لأهل المتوفى وحكم آخر قدر للمصابين بـ250 ألف ليصبح مجموع المبلغ 550 ألف ريال تنازلوا عن 50 ألفًا وأصبح المطلوب نصف مليون ريال خمسمئة ألف ريال، ودخل ابني السجن من عام ونصف، طرقت كل الأبواب لجمع المبلغ لكن كل ما استطعت توفيره 50 ألف ريال والباقي 450 ألف ريال وأنا موظف متقاعد من تعليم المدينة ” بحسب المدينة.

وأعرب المواطن عن أن كل أمله هو أن يزيل الله عن عينه هذه الغمة ويعود ابنه إلى بيته ، قائلا : ” كلى رجاء أن يقيض الله من يعينني على المشوار الصعب، فأنا أجاهد وسأظل أجاهد من أجل حرية ابني “.