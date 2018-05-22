بالأرقام..أعضاء الأندية في سباق بالملايين

نواف السالم(صدى):

تسارع أعضاء مجالس إدارات الأندية السعودية، في تقديم دعم مالي بالملايين لأنديتهم، فيأتي عضو شرف نادي الهلال فهد الراشد بتقديم دعم قدره 10 ملايين ريال للنادي.

بينما أعلن عبدالله الزهراني عضو شرف أهلي جدة دعم ناديه بخمسة ملايين ريال، وفي النصر أعلن عدد من أعضاء إدارة النادي الجديدة تقديم دعم كبير لخزينة النادي، فأعلن نائب الرئيس عبداللطيف آل الشيخ، تقديم 5 ملايين ريال.

وقدم فراس التركي نائب رئيس نادي اتحاد جدة ومحي الدين كامل عضو مجلس إدارة النادي، 10 ملايين ريال دعما للنادي.