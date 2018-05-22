تفاصيل الحوار الذي داربين مواطن وفلسطيني انتهى بالقتل في مكة

علي القحطاني (صدى):

على خلفية جريمة القتل التي شهدتها مكة المكرمة، فجر أمس الأثنين، راح ضحيتها مواطنا شابا، أوضحت مصادر الحوار الذي دار بينه وبين القاتل فلسطيني الجنسية.

وأشارت المصادر إلى أن خلافا نشب بين المتهم والقتيل بعد لوم بعض بشأن تبادل النظرات ليبدأ أحدهما موبخًا الآخر ” إيش فيك تطالع؟ ” ، مما أدى إلى التشابك بالأيدي وقيام الفلسطيني بطعن الشاب بآلة حادة بمنطقة القلب لترديه قتيلًا على الفور.

وتمت إحالة المتهم لجهات التحقيق بتهمة قتل شاب في العقد الثاني من العمر أمس داخل حي الخنساء بالعاصمة المقدسة.

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