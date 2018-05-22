” الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين ” يطلق حملته الرمضانية تحت شعار ” أبطالنا “

حسين العلي(صدى):

أطلق وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح حملة (أبطالنا) بمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة وذلك مساء أمس الأثنين، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وتم خلال الحفل تكريم لعدد من أبناء المركز الذين أصبحوا علامات بارزة في المجتمع من خلال تحقيقهم لعدد من البطولات المحلية والدولية ، وهم :

البطل/ حسام محنشي بطل المملكة في السباحة لمدة (9) سنوات لمسافة 50متر وحاصل على ذهبية 50متر سباحة حرة في دورة الالعاب الاسيوية بدبي 2017م

والبطل/ ميسر عليمي حاصل على ذهبية بطولة المملكة لرفع الاثقال وزن 105كيلو والمركز الاول والميدالية الذهبية في بطولة خورفكان لغرب آسيا لعام 2017م ،

والبطل/ راكان كردي فنان في مجال الرسم والتصميم

والبطل/ معن سليماني حاصل على المركز الاول في العاب القوى في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة مع اتقان اللغتين الانجليزية واليابانية ومبرمج كمبيوتر ومصمم مواقع

والشاعر/ خالد الغامدي ، والبطل/ علي عيسى الدريعان بطل المملكة في السباحة لمسافة 25 متر ،

والاستاذ/ أمجد الحضرمي والذي تمكن من إنهاء دراسته الجامعية في مجال التسويق .

وحضر الحفل عدد كبير من محبي الفنون والرياضيين ورجال الأعمال والداعمين والإعلاميين لتشجيع هذه المبادرة الجميلة التي جمعت بين الفن والرياضة وتكللت بدعم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة وحضور هشام الفالح وكيل أمارة منطقة مكة المكرمة .

و أحتوى المعرض على عدد 20 لوحة من عمل الأطفال وعدد 20 لوحة من عمل كبار الفنانين بالمملكة والذي استقطعوا من وقتهم لتدريب الأطفال ومن ثم تبرعوا بهذة اللوحات لصالح المركز أو رسموها منفردين ومن ثم تم إهدائها لصالح الجمعية ، كما أحتوى المعرض على عدد من االصور و اللوحات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولوحات ومجسمات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم وتم بعد ذلك عرض فلم عن أحد أنشطة مركز الجمعية وهو العلاج عن طريق برنامج ركوب الخيل وهو ما يعرف علميا باسم ” هيبو ثيربي ” ويعتبر مركز الملك عبد الله من أوائل المراكز التي طبقت هذه التقنية في العلاج منذ ما يقارب 10 أعوام واستفاد منها ما يقارب 300 طفل .

ثم تفضل سعادة وكيل الأمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح بكلمة ضافية عبر عن فيها عن سعادته بالحضور نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر نائب امير منطقة مكة المكرمة وشكر فيها سمو الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين لدعمة لهذه القضية وتبني العمل فيها لمدة تزيد عن ثمانية وعشرون عام وشكر سعادته الحضور وخص بالشكر أسر المعوقين الذين صبروا على قضاء الله سبحانه وتعالى ودعموا أبنائهم حتى وصلوا بفضل الله الي البطولة وأصبحوا يمثلون بلادنا الحبيبة في المحافل الدولية.

ثم اذن سعادته في إطلاق حملة ابطالنا والتي تمثل ما قام به إبن المركز حسام على محنشي من بطولات حيث حصل 10 سنوات متتالية على بطولة المملكة العربية السعودية في السباحة وحصل على الميدالية الذهبية في بطولة آسيان التي أقيمت في الامارات العربية المتحدة.

كما أفتتح سعادتة مزاد اللوحات الفنية المنفذة من قبل الاطفال من خلال ورشة العمل المنفذة بالتعاون مع مؤسسة الملك خالد الخيرية والتي استمرت أربعة اشهر وتم تخريج عدد من الأطفال المتدربين على الرسم وإستخدام لغة الألوان والإبداع تحت إشراف كل من الفنانة العالمية سحر عناني والفنان العالمي ا/ زهير طولة.

بعد ذلك بدأ مزاد لوحات الأطفال وتم بحمد الله بيع معظم اللوحات بمبلغ إجمالي وقدرة 280.000 مائتان وثمانون ألف ريال وتبرعت شركة جونسون السعودية بمبلغ 300.000 ثلاث مائة الف ريال لشراء معدات وتجهيزات لإطفال المركز ليصبح إجمالي الدخل في هذه الليلة المباركة خمسمائة وثمانون الف ريال.

وقد تقدم د/ زهير عبد الرحيم ميمني مدير المركز بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة الذي شرفنا بإقامة الحفل تحت رعاية سموة الكريم كما تقدم بالشكروالعرفان لسعادة د/ هشام بن عبد الرحمن الفالح وكيل أمارة منطقة المكرمة لدعمه لإبنائنا وتشريفنا بحضورة الكريم وشراءه عدد من اللوحات نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر ولشخصة الكريم ، كما تقدم بالشكر لسعادة الأستاذ/ عبد الله آل الشيخ المستشار الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان وممثل سموه في الحفل على حضورة الكريم وشراءة لعدد من اللوحات ، كما شكر كل من رجال الأعمال الشيخ عبد الرحمن الراجحي عضو مجلس شرف الجمعية وسعادة الأستاذ/ أيمن بسيوني مستشار رئيس مجلس إدارة شركة رضا وعضو مجلس الإدارة ورجل الأعمال سعادة ا/ عبد الله على سابق عضو جمعية الأطفال المعوقين د/ فاطمة الزهراء عضوة الجمعية لشرائهم لوحات المزاد وشركة تكافل وشركة جونسون السعودية لتبرعها بشراء أجهزة ومعدات للأطفال.

والجدير بالذكر أن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين هو احد مراكز الجمعية العشرة وقد تم إفتتاح المركز عام 1420هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله ، ويقدم المركز الخدمات التأهيلية والتعليمة المجانية لعدد يزيد عن خمسمائة طفل وطفلة سنويا تحت إشراف ومتابعة من سعادة أمين عام الجمعية ا/ عوض عبد الله الغامدي وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين