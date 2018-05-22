انتشال جثة مواطن إثر سقوطه في خزان زراعي بالعلا

نايف السالم(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة العلا ، في انتشال جثة مواطن خمسيني سقط داخل خزان زراعي بمزرعة على طريق حائل – العلا.

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد بن مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني بالعلا انتشلت مواطنًا بالعقد الخامس من العمر متوفى داخل خزان زراعي بمزرعة على طريق حائل – العلا عند الساعة ٢٠:٣٠ من مساء أمس الاثنين.

وأشار الجهني إلى أنه تم تسليم الموقع للجهات الأمنية المختصة لإكمال اللازم.