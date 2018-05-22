مستشفى اليمامة ينفذ عدد من الفعاليات التوعوية بالأيام العالمية

محمد السعران(صدى):

نظمت ادارة العلاقات العامة والاعلام والتوعية الصحية بمستشفى اليمامة فعالية الأيام العالميه وهي – يوم الربو /يوم التدخين /يوم الضغط بمشاركة كلا من الأقسام التالية :-

التثقيف الصحي -الخدمةالاجتماعيه -التغذيه العامه -برنامج التدخين بوزارة الصحه.

وتهدف الفعالية الى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المراجع والمريض باهمية المحافظة على نظام غذائي صحي، كماتم خلال الفعالية التعريف بكيفيه استعمال أدوات الوقايه والعلاج من مرض الربو وتم عرض ماده علميه يفيد كيفيه استعمال الادويه والبخاخات، وكان هناك ركن خاص بالتوعية عن اضرار التدخين تم شرح ومايسببه من امراض خطيرة قد تصل الى تليف الرئتين والاصابة بأمراض القلب,قد تم توزيع مطويات و بروشورات تثقيفية لكافة البرامج التوعيه الخاصه بالفعاليه .

من جانب اخر تزامنا مع الْيَوْمَ العالمي لرعاية الكنغر اقامت وحدة العناية المركزة لحديثي الولاده بالمستشفى فعاليات بمناسبة هذا الْيَوْمَ تحت رعاية مدير المستشفى د/ سعيد الزهراني

حيث تضمنت الفعاليات على محاضرة توعوية عن أهداف هذه الرعاية و الأثر الإيجابي على الام و الطفل الخديج