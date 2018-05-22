صورتان توضحان تطور الحرم المكي على مدار 40 عاما

نايف السالم(صدى):

أظهرت صورتان للمسجد الحرام تفصلهما عن بعضهما 40 عاما، مدى التطور العمراني الملحوظ الذي شهده الحرم المكي الشريف على مدى تلك السنوات.

ويعتبر التاريخ خير شاهد على ما قدمته وما تزال تقدمه قيادة المملكة من جهود في سبيل الاهتمام والعناية بالحرمين الشريفين،و تيسير مناسك الحج والعمرة على المسلمين.

و تخطو العاصمة المقدسة وفق خطى ثابتة نحو رؤية 2030، بهدف الوصول لخدمة واستقبال 30 مليون حاج ومعتمر على مدار العام.