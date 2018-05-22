بالفيديو.. كيف تعامل قائد رحلة السعودية قبيل الهبوط

عادل الحربي (صدى):

قام قائد الطائرة A330 التي أقلعت من المدينة المنورة، متجهة الى مطار دكا في بنغلاديش، بعمل بطولي حيث نجح فى الحافظ علي أرواح ١٤١ راكب بالطائرة، بالإضافة إلى الطاقم والمكون من ١٠ ملاحين.

هذا وأفاد مقطع فيديو، بمحاولة قائد الطائرة الهبوط بسلام مرتين ولكنه لم ينجح في تحريك أو إنزال العجلات الأمامية للطائرة .

وأوضح ” المقطع “، أن قائد الطائرة قد قام بعمل عدة لفات قبيل محاولة الهبوط للمرة الثالثة حتي يتمكن من تفريغ الطائرة من كمية الوقودة الموجود بها تجنبًا لحدوث إحتراق.