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بالفيديو.. مشادة تنتهي بإضرام النيران في شخص داخل محطة وقود

بالفيديو.. مشادة تنتهي بإضرام النيران في شخص داخل محطة وقود
نيودلهي(صدى):

تعرض رجل هندي لحادث مروع ، عقب دخوله في مشادة كلامية مع آخرين داخل محطة وقود ، على إثرها قام أحد باشعال النيران في الدراجة النارية الخاصة به واتمتد النيران لتُمسك به .

وكان دار خلاف بين عدد من الأفراد المتوقفين بالمحطة ، وعلى إثر ذلك أضرم أحدهم النيران في زجاجة بنزين ليمتد اللهب ويمسك بدراجة بخارية ومالكها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 745 ] نشر منذ 34 دقيقة

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصَّراحة راحة ، هذي نتايج تعاطي الفلفل 🌶 الهِنْدِي الحار 🌶 😂😂😂😂

أكثر كومار 👳🏻🇮🇳👳🏻🇮🇳 من أكل الفلفل الحار 🌶👳🏻🇮🇳🌶 فأضرم النَّار 🔥🌶😂

في محطّة ⛽️Indian Oil ⛽️🔥👳🏻🔥 فَمَا أشبهه بالحمار 🌶👳🏻🌶🐴😂😂😂😂

يا كومار خفّف من الفلفل الحار 🌶👳🏻🌶🇮🇳

لا يرتفع ضغطك وَ تولع الدُنيا نَار 🌶👳🏻🔥🔥🔥

شف سواتك بالمحطة يا أحمر من الحمار 🐴🐴🐴

أعدمتها وَ شبيت فِيهَا شعلة حمراء من النَّار 🔥⛽️🔥

🇮🇳👳🏻🌶🇮🇳 مفهوم يا كومار 🇮🇳🌶 👳🏻🇮🇳😂😂😂😂😂😂

مَع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 دقيقة

لقب حمار لايليق الا بسموعك وشكلك واسلوبك ياهربي الخلا يالملعون

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