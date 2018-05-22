بالفيديو.. مشادة تنتهي بإضرام النيران في شخص داخل محطة وقود

نيودلهي(صدى):

تعرض رجل هندي لحادث مروع ، عقب دخوله في مشادة كلامية مع آخرين داخل محطة وقود ، على إثرها قام أحد باشعال النيران في الدراجة النارية الخاصة به واتمتد النيران لتُمسك به .

وكان دار خلاف بين عدد من الأفراد المتوقفين بالمحطة ، وعلى إثر ذلك أضرم أحدهم النيران في زجاجة بنزين ليمتد اللهب ويمسك بدراجة بخارية ومالكها.