بالصور.. ” الأخضر ” يبدأ أولي تدريباته بمدينة بادرا غاز

ماجد محمد(صدى):

بدأ منتخب المملكة لكرة القدم، مساء الإثنين، أولى الحصص التدريبية في معسكره الإعدادي المقام بمدينة ” بادرا غاز ” السويسرية، وذلك ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وحضر الحصة التدريبية ” عادل بن محمد عزت ” رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، و ” نواف التمياط ” رئيس فريق عمل الإعداد للمشاركة في كأس العالم، و ” لؤي السبيعي ” الأمين العام للاتحاد وعضو فريق الإعداد.

ومن جانبه ركز ” خوان انطونيو بيتزي ” المدير الفني للمنتخب، على الجانب البدني في الحصة التدريبية التي أجريت على ملاعب الغولف بمقر إقامة المنتخب، و أفتتحت الحصة بالجري حول الملعب، ثم تمارين لياقية متنوعة، تخللها بعض تمارين السرعات، واختتمت بتمارين الإطالة.

وسيجري الأخضر حصتان تدريبيتان غدًا صباحية ومسائية الأولى في النادي الصحي، والثانية مسائية على ملاعب التدريب بمدينة بادرا غاز.