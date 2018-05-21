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” التحالف ” .. قذائف الحوثي أصابت السفينة التركية

” التحالف ” .. قذائف الحوثي أصابت السفينة التركية
فهمي محمد(صدى):

كشف العقيد ركن ” تركي المالكي ” المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، عن نتائج التحقيق في انفجار السفينة التركية ” إنيسيا إم بولو ” والتى تعرضت لحادث الأسبوع الماضي وهي فى طريقها لميناء ” صليف ” .

وأضاف ” المالكي ” ، أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من ” إيران ” تتحمل مسؤولية الهجوم الصاروخي على السفينة التركية، لافتًا إلى أنه لم يتم العثور على مواد مشبوهة على متن السفينة التركية.

وأكد ” المتحدث باسم قوات التحالف ” ، أن ميناء الحديدة بات نقطة انطلاق لاستهداف الملاحة البحرية الدولية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 43 دقيقة

تركيا الان تتذوق من ما تتطبخه وتضرب من داعميها

[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 40 دقيقة

ايران ما تلاقي اللي يوقفها عند حدها ولازم لها وقفة عربية قوية حتى تعود عن اجرامها

[ عدد التعليقات: 47405 ] نشر منذ 17 دقيقة

فخار يكسر بعضه ,,

,, الاتراك وايران وثالثتهم كلاب قطر .. كلهم يدعمون عبيد المجوس ، الحوثيين ,, اخزاهم الله دنيا وآخره .. آمين ..

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