” التحالف ” .. قذائف الحوثي أصابت السفينة التركية

فهمي محمد(صدى):

كشف العقيد ركن ” تركي المالكي ” المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، عن نتائج التحقيق في انفجار السفينة التركية ” إنيسيا إم بولو ” والتى تعرضت لحادث الأسبوع الماضي وهي فى طريقها لميناء ” صليف ” .

وأضاف ” المالكي ” ، أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من ” إيران ” تتحمل مسؤولية الهجوم الصاروخي على السفينة التركية، لافتًا إلى أنه لم يتم العثور على مواد مشبوهة على متن السفينة التركية.

وأكد ” المتحدث باسم قوات التحالف ” ، أن ميناء الحديدة بات نقطة انطلاق لاستهداف الملاحة البحرية الدولية.