” التحالف ” .. قذائف الحوثي أصابت السفينة التركية
كشف العقيد ركن ” تركي المالكي ” المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، عن نتائج التحقيق في انفجار السفينة التركية ” إنيسيا إم بولو ” والتى تعرضت لحادث الأسبوع الماضي وهي فى طريقها لميناء ” صليف ” .
وأضاف ” المالكي ” ، أن ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من ” إيران ” تتحمل مسؤولية الهجوم الصاروخي على السفينة التركية، لافتًا إلى أنه لم يتم العثور على مواد مشبوهة على متن السفينة التركية.
وأكد ” المتحدث باسم قوات التحالف ” ، أن ميناء الحديدة بات نقطة انطلاق لاستهداف الملاحة البحرية الدولية.
فهد[ عدد التعليقات: 200 ] نشر منذ 43 دقيقة
تركيا الان تتذوق من ما تتطبخه وتضرب من داعميها
فيصل[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 40 دقيقة
ايران ما تلاقي اللي يوقفها عند حدها ولازم لها وقفة عربية قوية حتى تعود عن اجرامها
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 47405 ] نشر منذ 17 دقيقة
فخار يكسر بعضه ,,
,, الاتراك وايران وثالثتهم كلاب قطر .. كلهم يدعمون عبيد المجوس ، الحوثيين ,, اخزاهم الله دنيا وآخره .. آمين ..