بالفيديو.. هبوط طائرة لـ ” الخطوط السعودية ” اضطراريًّا في مطار الملك عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الإثنين، هبوط طائرة للخطوط السعودية متجهة من مطار المدينة لمطار دكا اضطراريًّا قبل قليل في مطار الملك عبدالعزيز بعد تعرُّضها لخلل من جراء تعطل العجلات الأمامية وعلى متنها 151 راكبًا.

ويشار إلى أنه وتم إخلاء الركاب كافة، حيث باشر مكتب التحقيقات وحوادث الطيران التحقيق في الحادثة.