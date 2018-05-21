فوائد كثيرة لتناول التمر في رمضان

نورة الشهري(صدى):

يتناول الكثير منا حبات التمر في بداية وجبة الإفطار في شهر رمضان الكريم، وهي عادة مستحبة عملاً بالأحاديث النبوية الشريفة، حيث أنه له فوائد غذائية لا تحصى للجسم.

ويحتوي التمر على نسبة عالية من الألياف، حيث أن حبة واحدة من التمر، تحتوي على نحو 1.6 جرام من الألياف، أي ما يعادل 6% من النسبة الموصى بتناولها بشكل يومي.

ويحافظ التمر على صحة القلب، فهو مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والأمراض الأخرى المرتبطة بعضلة القلب.

ويحتوي على 15 نوعاً من المعادن على الأقل، والعديد من أنواع الحموض الأمينية، ناهيك عن عدد كبير من أنواع الفيتامينات، بما في ذلك تلك المسؤولة عن تقوية العظام والحفاظ على صحة جهاز الدوران.

كما تحتوي التمور على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، مثل الغلوكوز والفركتوز والسكروز، ما يجعلها وجبةً مثاليةً للحصول على دفعة قوية وآمنة من الطاقة.