وظائف شاغرة في شركة زين بالخبر والطائف

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخبر، والطائف.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مستشار خدمة عملاء التجزئة ” الخبر ” : شهادة الثانوية العامة، مدير منطقة الامتياز التجاري ” الطائف ” : درجة البكالوريوس في تخصصات: إدارة الأعمال، والمبيعات، والتسويق، أو ما يعادلها.

وقالت الشركة، إن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مايو 2018م.

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