بالصور.. ” بوجبا ” يؤدي مناسك عمرة رمضان

ماجد محمد(صدى):

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، عدد من الصور للنجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يرتدي ملابس الإحرام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ويقوم بأداء مناسك العمرة.

ويأتي أداء ” بوجبا “، لمناسك العمرة في رمضان، بعد خسارته مع فريقه لقب كأس الاتحاد الانجليزي أمام نظيره تشلسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.