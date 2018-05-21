بالصور.. ” بوجبا ” يؤدي مناسك عمرة رمضان
تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، عدد من الصور للنجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يرتدي ملابس الإحرام في المسجد الحرام بمكة المكرمة، ويقوم بأداء مناسك العمرة.
ويأتي أداء ” بوجبا “، لمناسك العمرة في رمضان، بعد خسارته مع فريقه لقب كأس الاتحاد الانجليزي أمام نظيره تشلسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.
فيصل[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 20 دقيقة
تقبل الله منك وعفاك
فهد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 19 دقيقة
عمرة مقبولة ان شاء الله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1093 ] نشر منذ 15 دقيقة
طالما هو لاعب مشهور بنادي مانشستر نجر
… المفروض توظيف عمرته لتحسين صورة الأسلام بالغرب…