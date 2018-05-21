الطيران المدني يحتفي ببعثة الأخضر المغادرة إلى زيوريخ

محمد السعران(صدى):

ودّعت الهيئة العامة للطيران المدني بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المغادرة إلى مطار زيوريخ الدولي في سويسرا للبدء في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأقامت الهيئة حفلاً توديعياً لأعضاء البعثة برئاسة الأستاذ عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارته والجهازين الفني والإداري واللاعبين في صالة الطيران الخاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وزيّنت الهيئة العامة للطيران المدني صالة الطيران الخاص بشعارات للمنتخب الوطني السعودي وصور وعبارات تحفيزية للاعبي الأخضر المشاركين في نهائيات كأس العالم 2018م، وحرصت الهيئة على تكريم جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل سفر البعثة السعودية إلى سويسرا، المحطة الإعدادية الأخيرة للأخضر قبل خوض غمار منافسات المونديال العالمي في روسيا.

وقدم الأستاذ عادل عزت رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، شكره وتقديره للهيئة العامة للطيران المدني على هذه المبادرة الرائعة التي تنم عن قدرات وطنية مميزة.