” إيلاف ” : وظائف شاغرة للجنسين بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة مجموعة ” إيلاف ” ، المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، باب التقديم لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم من الرجال والسيدات، وذلك لشغل عدد من الوظائف بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة ” شركة فنادق إيلاف ” في محافظة جدة.

وأكدت ” الشركة ” ، على أن التقديم مستمر بدءً من اليوم 21 مايو حتى 21 أغسطس 2018م.

وأوضحت ” الشركة ” ، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى ” أمين مستودع الصيانة ” للجنسين ” ، وعدد 11 وظيفة منظف الأواني ” للسعوديين ” .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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