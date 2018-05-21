” آلية المزاد ” أحدث إجراءات حماية المستثمرين

عادل الحربي(صدى):

أكدت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الإثنين، البدء في تنفيذ إجراءات جديدة بهدف حماية المستثمرين وتحسين كفاءة السوق، وذلك من 27 مايو الجاري.

وأوضحت ” الهيئة ” ، أن الإجراءات الجديدة شملت تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلًا من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول، وكذلك تطوير آلية المزاد المتبعة حاليًّا لحساب سعر الافتتاح.

وأشارت ” الهيئة ” ، إلى أن تطبيق ” آلية المزاد ” سوف تساعد في تحديد قيمة أكثر دقة لسعر إغلاق الورقة المالية، عن طريق العرض والطلب، وسيتم تطبيقها من خلال إضافة فترة جديدة بعد فترة التداول، تبدأ الساعة الثالثة مساء وتنتهي الساعة الثالثة وعشر دقائق مساء.

وبذلك سيتمكن المستثمر من خلال تطوير آلية تحديد سعر الافتتاح، من الاطلاع على الأوامر المدخلة ” أوامر سعر السوق ” بكل شفافية، وذلك بعرضها في سجل الأوامر كأفضل عرض أو طلب.