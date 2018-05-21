بالصور.. مميزات كيا سيراتو 2019 الجديدة كلياً

متابعات(صدى):

تعتبر كيا سيراتو سيارة اعتمادية من فئة السيدان الصغيرة، والتي نلاحظ إضافة العديد من التحسينات عليها مع كل جيل جديد، وبعد الكشف عن طراز 2019 الجديد كلياً في معرض ديترويت للسيارات 2018.

حصلت سيراتو على تقنيات متقدمة للمساعدة في القيادة ومستويات فخامة أعلى بالمقصورة، إضافة إلى معدلات كفاءة وقود أفضل عبر محرك جديد تصفه كيا أنه اﻷول من بين خط محركات مستقبلية عالية الكفاءة .. والآن دعونا نلقي نظرة على تفاصيل الجيل الجديد.

روح ستينجر

كانت تحسينات سيراتو 2019 مستوحاة من سيدان ستينجر الفاخرة التي كُشف عنها العام الماضي، وهي ما أدت لزيادة الزوايا واﻹنحناءات في سيراتو الجديدة لتحسين الديناميكيات الهوائية وإضفاء مظهر رياضي خارجي وهو ما أدى إلى سيارة أكبر بشكل عام، حيث زاد طول سيراتو 8.1 سنتيمتر، ما نتج عنه زيادة في كل من مساحة اﻷقدام، حجم صندوق اﻷمتعة ومساحة الرأس.

السعر

سيتم الإعلان سعر سيراتو 2019 لاحقاً هذا العام، إلا أن سيراتو 2018 تعتبر واحدة من السيارات اﻷرخص في فئة السيدان الصغيرة.

المحركات

تأتي سيراتو 2019 مع محرك ذو أربعة أسطوانات سعة 2 لتر مع ناقل حركة يدوي ذو ستة سرعات، أو ناقل أوتوماتيكي متغير من نوع CVT ﻷول مرة في طرازات كيا، والذي يتوقع أن يعمل على تحسين الناقل اﻷوتوماتيكي السابق ذو الستة سرعات عبر نقل أكثر سلاسة وأقل ضوضاءً، مع بقاء عدد اﻷحصنة عند 147 حصان و 179 نيوتن.متر من عزم الدوران.

كفاءة استهلاك الوقود

حسب التقديرات الحالية، من المتوقع أن يكون استهلاك سيراتو 2019 للوقود هو 6.7 لتر/100 كلم، ما يعني تحسن بمقدار 1.2 لتر/كلم مقارنة بطراز 2018، وننتظر إعلان وكالة حماية البيئة الأمريكية عن اﻷرقام الدقيقة.

الركوب والتوجيه

عملت كيا على صنع مقصورة أهدأ مع تجربة ركوب وقيادة أفضل في سيراتو المعاد تصميمها، حيث نجد توجيه سريع وقوي بفضل التحسينات على نظام التوجيه المعزز، كما أن نظام التعليق المعدل ينتج عنه ركوب أكثر سلاسة، كما تم تعديل المكابح لزيادة قوتها.

التحديثات التقنية

تأتي سيراتو القياسية من فئة LX بشاشة أكبر من الطراز السابق حجمها 8 إنش، مع وجود خيار لمنطقة شحن لاسلكي للهواتف الداعمة بين المقعدين في اﻷمام، مع توفر خيار خيار لكتابة الرسائل عبر الكلام من خلال البلوتوث، إضافة لوجود أنظمة أندرويد أوتو وأبل كاربلاي بشكل قياسي، ويمكن كذلك تحديث النظام الصوتي للحصول على سماعات هارمان كوردون بقدرة 320 واط بما يتضمن سماعات مميزة للأبواب من أجل تجربة صوت محيطية.

الجلوس وراحة المقصورة

قام العديد من اﻷشخاص بمدح مساحة سيراتو الداخلية القادرة على استيعاب 5 أشخاص بسهولة، وهذا العام أضافت كيا عدد من نقاط اللمس الناعمة مع دعم فقرات الظهر السفلية وزيادة بطانة المقاعد الداخلية، إضافة لزيادة حجم المساحة الداخلية في سيراتو 2019، كما أن التصميم الجديد مفتوح وبسيط، ما يسمح برؤية ممتازة للطريق مع لوحة تحكم تشبه تلك الخاصة بالطائرات مع فتحات تهوية دائرية ووجود خيار ﻹضافة مقعد سائق قابل للحركة في عشرة اتجاهات مع نظام تهوية.

صندوق اﻷمتعة

رغم توفير سيراتو لمساحة صندوق أمتعة ممتازة إلا أن كيا لا تكف عن التطور، حيث تمت زيادة مساحة صندوق اﻷمتعة بمقدار 5.6 لتر لتصبح 427.5 لتر، وهو من أكبر المساحات المتوفرة في هذه الفئة.

مزايا السلامة المتقدمة

تتضمن كيا سيراتو الجديدة كلياً مجموعة من أنظمة المساعدة في القيادة المتقدمة التي لم تتوفر قبل ذلك سوى في أغلى سيارات الشركة، وتتضمن أهم هذه التقنيات كل من تفادي الاصطدام اﻷمامي، مثبت السرعة المتكيف، مراقبة البقعة العمياء ومساعد البقاء في المسار، ورغم عدم صدور تقييمات اﻷمان والسلامة لطراز 2019 بعد، إلا أن طراز 2018 حصل على تقييم ممتاز في اختبارات اﻷمان، كما فاز بجائزة أعلى معدلات السلامة في العالم Top Safety Pick+.

المنافسة

تنافس كل من هوندا سيفيك، هيونداي إلنترا، مازدا 3 و شفروليه كروز من بين آخرين.

وأخيراً فإنه من المقرر وصول كيا سيراتو 2019 الجديدة كلياً إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مطلع مارس المقبل.