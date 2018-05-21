بالفيديو.. قبرة البقيع تتحول لشبه بحيرة بعد هطول الأمطار

نايف السالم(صدى):

تحوَّلت مقبرة البقيع، إلى شبه بحيرة بعد سقوط الأمطار الغزيرة عليها وعلى المدينة المنورة مساء أمس.

يذكر أن أجزاء متفرقة من المدينة كانت قد شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.