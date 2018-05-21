بالفيديو.. قبرة البقيع تتحول لشبه بحيرة بعد هطول الأمطار
تحوَّلت مقبرة البقيع، إلى شبه بحيرة بعد سقوط الأمطار الغزيرة عليها وعلى المدينة المنورة مساء أمس.
يذكر أن أجزاء متفرقة من المدينة كانت قد شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم.
فيصل[ عدد التعليقات: 406 ] نشر منذ 58 دقيقة
المهم ما يكون في اثار سلبية لغرقها ولكن المطر خير
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28765 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يجعلها امطار خير وبركه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28765 ] نشر منذ 49 دقيقة
ما يظرها اذا بس الي في الصوره. يجينا اكثر من كذا بكثير.
تعليق[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 48 دقيقة
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرمهم وبارك لهم ووسع مدخلهم يارب وبارك لهم في كل شي
رااايق[ عدد التعليقات: 4749 ] نشر منذ 43 دقيقة
سبحان الله * والحمد لله * ولا اله إلا الله * والله اكبر * ولا حول ولا قوة إلا بالله **
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1093 ] نشر منذ 41 دقيقة
فيها مؤمنون صدقوا ما عاهدوا الله عليه…
اللهم اجمعنا بهم مع نبيك بالفردوس الأعلى
…. أمنو على دعاء سماحة العلامه الشيخ نجر بن محماس