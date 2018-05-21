بالفيديو.. خالد النمر يوضح معلومة طبية خاطئة لمرضى السكري

عادل الحربي(صدى):

نشر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، مقطع فيديو بع معلومه طبية خاطئة وهي أن الكزبرة تغني عن الانسولين في مرض السكري.

وأوضح النمر المعلومة الصحيحة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، وهي أن هناك ٤٠ نوع من الأعشاب يستخدمها مرضى السكري في مناطق مختلفه من العالم؛بعضها نجح في فئران التجارب لكن إلى الآن لم يعتمد أي منها كعلاج رسمي للسكري.