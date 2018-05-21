فتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بجامعات الرياض في 12 شوال

عادل الحربي(صدى):

أعلنت اللجنة الاشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمدينة الرياض، أنه تم إقرار إجراءات البدء بأعمال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بمدينة الرياض للعام الجامعي القادم 1439 / 1440هـ في اجتماعها الأول بحضور عمداء القبول والتسجيل في جامعات مدينة الرياض، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، ومدير عام شؤون المتدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

واعتمدت اللجنة البرنامج الزمني للقبول للعام الدراسي القادم 1439 / 1440هـ ، وأقرت يوم الثلاثاء الموافق 12/ 10/ 1439هـ “حسب تقويم أم القرى” موعدًا لبدء التقديم على بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات، كما أقرت أن تكون الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الثلاثاء 19/ 10/ 1439هـ موعداً لانتهاء التقديم على البوابة في جميع التخصصات، وذلك عبر الرابط من هنا .

وأوضحت اللجنة أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان من الجامعات والكليات التقنية بمدينة الرياض لإكمال الاستعدادات في جميع الجوانب الفنية والإعلامية والإدارية.

وحثت اللجنة الطالبات على الدخول على البوابة والاطلاع على الدليل الإرشادي والتخصصات والضوابط ومعايير القبول، حتى تتحصل الطالبة على معلومات وافية عن التخصصات في كل الجامعات والكليات وضوابط القبول فيها، مما يسهل عليها عملية التقديم.