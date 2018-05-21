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وظائف شاغرة في مركز تكامل السياحي بمكة

وظائف شاغرة في مركز تكامل السياحي بمكة
فاطمة المالكي(صدى):

أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “ تكامل ” ، التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل في قطاعات السياحة والفندقة بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع المركز “ شركة محجوب ” ، في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المركز أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: عامل غسيل وكيّ ملابس يدوي عدد 4 وظائف، عامل نظافة عام عدد 3 وظائف، عامل تنظيف جاف عدد 3 وظائف.

وقال المركز إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مايو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يوليو 2018م.
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