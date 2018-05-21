بالفيديو.. منظر رائع للأمطار وجريان السيول بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أظهر مقطع فيديو اليوم الإثنين، منظر رائع لسقوط الأمطار الغزيرة والبرد وجريان السيول في الطائف.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حذرت أمس الأحد من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على محافظة الطائف.

وأكدت أنه تم وضع الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمواجهة مثل هذه الحالات، وتم نشر دوريات السلامة وفرق الإنقاذ والإسناد المدعومة بالقوارب والآليات المجهزة حيث تمركزت في المواقع التي قد تشهد أمطاراً غزيرة وسيولاً.