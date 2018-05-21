كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة

علي القحطاني(صدى):

فتحت كلية الملك خالد العسكرية، باب التسجيل لحملة الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم للعام الجاري، وذلك وفقًا لتوجيه صاحب السمو وزير الحرس الوطني.

وأوضحت، أن التسجيل سيكون إلكترونيًا على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط هنــــا .

وأشارت إلى أن التسجيل يبدأ اعتباراً من الساعة الثانية عشرمساء من يوم الخميس 9/ رمضان 1439هـ الموافق 24/5/2018م حتى الساعة الثانية مساء من يوم الأربعاء 15 رمضان 1439هـ الموافق 30/5/2018م) حسب تقويم ام القرى وعلى مدار الأربعة والعشرين ساعة .

ونوَّهت إلى ضرورة تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، على أن تكون هذه المعلومات تحت مسئولية المتقدم بالطلب ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي لتلك المعلومات.

وأكدت أن نتائج القبول المبدئي ستعلن على الموقع الالكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الالكتروني، ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكنك الرجوع لموقع اللجنة عبر الرابط من هنــــا .

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وخصَّصت هذا الرقم 0114918326 للمزيد من المعلومات.